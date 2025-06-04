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Сборная России играла с огромными мячами, Сафонов отвечал на вопросы. Фото из Новогорска

Сборная России играла с огромными мячами, Сафонов отвечал на вопросы. Фото из Новогорска
Тренировка сборной России
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4 июня в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела открытую тренировку в рамках подготовки к матчу со сборной Нигерии. Товарищеская встреча пройдёт 6 июня на московском стадионе «Лужники».

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

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