Глебов: Личка — порядочный человек, но, к сожалению, как тренера до конца его не понял

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о бывшем главном тренере бело-голубых Марцеле Личке. Чешский специалист покинул клуб в начале мая.

«К сожалению, наверное, как тренера до конца я Марцела не понял, если так можно сказать. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться. Но, к сожалению, я не сильно много с ним поработал», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Московское «Динамо» заняло пятое место.