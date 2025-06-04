Агкацев: расстраивает, что на матч со сборной России не приедет Осимхен
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Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев признался, что его расстроило отсутствие нападающего Виктора Осимхена в составе Нигерии на товарищеский матч с командой Валерия Карпина. Игра между сборными России и Нигерии пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 20:00 мск. 10 июня подопечные Карпина сыграют с Беларусью.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Конечно, расстраивает, что на матч со сборной России не приедет Осимхен. Любой вратарь хочет сыграть против одного из лучших нападающих в мире. Хотелось, чтобы он приехал и сыграл», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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