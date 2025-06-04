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«Играет «Зенит», печенька». Сафонов рассказал, как поёт гимн Лиги чемпионов

«Играет «Зенит», печенька». Сафонов рассказал, как поёт гимн Лиги чемпионов
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос, как поёт гимн Лиги чемпионов. Он пошутил, что поёт его русскими словами: «Играет «Зенит», печенька».

«Я по-русски пою всё, как обычно. «Играет «Зенит», и там что-то типа поётся «печенька», «печенька» поют. Ну, я плюс-минус что-то такое, да. Но не «печеньку», я уже как бы, когда за границу уехал, чуть-чуть стал различать иностранные языки, и английский, и французский у меня вроде более-менее сейчас. Поэтому я не прям вот топорно пою (смеётся), что-то всё равно понимаю. Но текст песни не разбирал, и мой английский не позволяет мне по слуху максимально воспринимать идеально. Поэтому я 100 процентов ошибаюсь», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.

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