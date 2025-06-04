Иванов назвал «Спартак» главным разочарованием сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Олег Иванов назвал московский «Спартак» главным разочарованием сезона-2024/2025. Он отметил, что негативно оценивает лишь вторую часть сезона в исполнении красно-белых. Напомним, «Спартак» занял четвёртое место по итогам РПЛ.

«Разочарование сезона? «Спартак». Сразу оговорюсь — речь исключительно о второй половине чемпионата. В первой, с середины осени, красно-белые были в огне. И вдруг что-то сломалось. Как? Почему? Необъяснимо! То рикошет, то нелепый обрез, то неудачный отскок… Непруха! При этом все, как и прежде, бились, старались, выгрызали в подкатах мяч. Вялых и равнодушных на поле не было точно. Да при Деяне Станковиче — с его-то темпераментом! — они бы в команде не задержались.

Как бы то ни было, весной мы увидели бледную тень того Угальде, которым еще недавно восхищались. Гарсия с Солари в игру пока не вписались. Все это привело к тому, что у «Спартака» возникли проблемы с реализацией. Вдобавок Барко, на котором завязана игра в центре поля, к концу чемпионата явно поблёк. В итоге команда осталась без медалей», — цитирует Иванова «Спорт-экспресс».