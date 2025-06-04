Игрок «Спартака» Ливай Гарсия потерял € 3 млн в стоимости по версии Transfermarkt

Статистический портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату России. Новую оценку получил вингер московского «Спартака» Ливай Гарсия. Так, стоимость футболиста красно-белых снизилась на € 3 млн и теперь составляет € 12 млн.

Победителем Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Гарсия провёл 11 матчей за красно-белых в рамках РПЛ и забил один гол. В четырёх играх Фонбет Кубка России Ливай забил два гола. Ранее вингер выступал за греческий АЕК.