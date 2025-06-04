Шикунов: у сборной России в составе нет ключевых игроков, разгрома Нигерии не будет
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Нигерии. Встреча пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники».
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Даже без основных футболистов сборная Нигерии — интересная команда. Мы уже соскучились по фирменному футболу и матчам с иностранными клубами. Мы варимся в своей каше, хотя в этом сезоне получилась интересная каша. В любом случае будет интересно посмотреть на матч со сборной Нигерии. Думаю, не будет разгрома с нашей стороны — будет борьба. Даже у нас сейчас в составе нет ключевых футболистов, а Нигерия — добротная команда», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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