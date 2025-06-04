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«Балтика» объявила о переходе боснийского защитника Чивича

«Балтика» объявила о переходе боснийского защитника Чивича
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Пресс-служба калининградской «Балтики» объявила о переходе боснийского футболиста Элдара Чивича, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале клуба. Чивич заключил с российским клубом контракт до 2028 года.

«Футбольный клуб «Балтика» подписал трудовое соглашение с боснийским защитником Элдаром Чивичем. Мы рады приветствовать Элдара в дружной семье балтийцев и желаем успехов в нашем клубе!» — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».

С 2019 года Чивич выступал за «Ференцварош», с которым стал шестикратным чемпионом Венгрии. За сборную Боснии и Герцеговины Эльдар провёл 28 матчей. «Балтика» по итогам прошлого сезона заняла первое место в Мелбет Первой лиге и напрямую вышла в РПЛ.

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