Александр Шикунов: если бы в РПЛ оставили «Пари НН», не было бы споров. Затеяли комедию

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что «Пари НН» должен оставаться в РПЛ. Нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице по итогам минувшего сезона и уступили в стыковых матчах «Сочи» (3:4 по сумме двух встреч).

«Пари НН» должен остаться в РПЛ. Команда просто не должна была играть в стыковых матчах, там должен был участвовать «Оренбург». Тогда бы никаких споров не было. Но затеяли комедию, засунув «Пари НН» в стыки, зная, что они не вылетят. Это же смешно.

Пока ещё не слышал, что Гончаренко уволен. Если бы он справился со стыковыми матчами, никаких увольнений бы не было. Проиграть со счётом 1:3 дома «Сочи» — это нехорошо. Руководители клуба, мягко говоря, возмутились этой ситуацией», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.