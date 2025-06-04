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Иван Сергеев: надо настраиваться на игры сборной, а уже потом — отдых

Иван Сергеев: надо настраиваться на игры сборной, а уже потом — отдых
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Нападающий сборной России и самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев признался, что из-за вызова в национальную команду не успел отдохнуть после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.

«Ещё не успел отдохнуть, потому что вызвали в сборную. Съездил домой к родителям на три дня — сейчас приехал в расположение сборной. Надо настраиваться на две игры национальной команды, а уже потом — отдых», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги самарский клуб занял 10-е место в турнирной таблице. Сборной России в ближайшее время предстоит провести товарищеский матч с Нигерией.

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