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«Есть предложения, посмотрим». Агент Доннаруммы высказался о будущем Джанлуиджи в «ПСЖ»

«Есть предложения, посмотрим». Агент Доннаруммы высказался о будущем Джанлуиджи в «ПСЖ»
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Футбольный агент Энцо Райола, представляющий интересы голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о будущем итальянского вратаря во французском клубе.

«Нужно сперва поговорить с «ПСЖ», а потом посмотрим. У нас есть несколько предложений. «Интер»? Да, он им нравится, как и «Наполи», но ничего больше», — приводит слова Райолы известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Действующий контракт итальянского голкипера с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнго вратаря в € 35 млн.

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