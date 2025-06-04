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Сафонов рассказал, с кем лучше всего общается в «ПСЖ», кроме Хвичи Кварацхелии

Сафонов рассказал, с кем лучше всего общается в «ПСЖ», кроме Хвичи Кварацхелии
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, с кем лучше всего общается во французской команде, не учитывая грузинского вингера Хвичу Кварацхелию.

— Главные друзья в команде, кроме Хвичи?
— Ну, наверное, Арнау, потому что мы просто немного общаемся и мы можем общаться. С Джиджи немножко тяжелее, в плане того, что Джиджи не так свободно знает английский. Поэтому мы с ним на французском разговариваем, потому что я его уже подучил. Так что, наверное, Арнау Тенас, — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первом же сезоне в составе новой команды Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Всего в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и в семи матчах отыграл «на ноль».

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