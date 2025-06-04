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Голкипер «ПСЖ» Сафонов назвал самую важную игру минувшего сезона

Голкипер «ПСЖ» Сафонов назвал самую важную игру минувшего сезона
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, какую игру завершившегося сезона считает самой важной. Так, россиянин выбрал финал Лиги чемпионов с «Интером» (5:0).

— Самая запоминающаяся игра сезона?
— Финал 5:0 против «Интера» (смеётся).

— Четыре трофея. Какая медаль самая красивая?
— Буду честен, у меня три медали круглые и одна некруглая. Вот, и я считаю, что вот эта, которая не круглая, она самая прикольная просто, самая необычная. Потому что, когда мне их вручили, я думаю: «Да, блин, вообще, как такое можно?» Типа это просто как цепь золотая, просто золотая цепь. Потом покажу всё, я же все взял, все четыре, и сравним, — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.

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