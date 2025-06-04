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Валерий Овчинников: «Пари НН» просто закопали, а Гончаренко сделали крайним

Валерий Овчинников: «Пари НН» просто закопали, а Гончаренко сделали крайним
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Отечественный тренер Валерий Овчинников отреагировал на новости о грядущей отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Пари НН».

«После провального сезона «Пари НН» безусловно нуждается в переменах. Однако, на мой взгляд, Гончаренко сделали крайним, а вина за неудовлетворительные результаты лежит на всём руководстве. Рыба гниёт с головы. Считаю, что один тренер не может закопать команду. А на данный момент мой любимый город просто закопали.

Что касается кандидатов, Осинькин кажется более подходящим вариантом, поскольку имеет опыт работы с аутсайдерами, которым сейчас и является «Пари НН». Личке же после работы с грандом будет сложно адаптироваться к более скромным условиям, и этот период может затянуться»,—заявил Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Баевичем.

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