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Экс-игрок сборной Нигерии Кейта: люблю Россию и россиян! У вас всегда были топ-футболисты

Экс-игрок сборной Нигерии Кейта: люблю Россию и россиян! У вас всегда были топ-футболисты
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Бывший полузащитник «Кубани», «Локомотива», «Алании» и сборной Нигерии Сани Кейта поделился ожиданиями от предстоящего матча между национальными командами России и Нигерии. Встреча пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, я посмотрю игру сборных России и Нигерии. Очень приятно, что организовали такой ​​важный товарищеский матч. Я лично люблю Россию и россиян. Надеюсь, мы увидим хорошую игру двух хороших команд.

Я не очень хорошо знаю игроков российской команды. Конечно, знаю Головина — ведь я тоже играл за «Монако», хотя и намного раньше его. Головин — очень хороший футболист. У России всегда были топовые и талантливые игроки. Не могу дождаться, чтобы посмотреть игру. Уверен, будет хороший матч», — сказал Кейта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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