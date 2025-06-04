Экс-игрок сборной Нигерии Кейта: люблю Россию и россиян! У вас всегда были топ-футболисты

Бывший полузащитник «Кубани», «Локомотива», «Алании» и сборной Нигерии Сани Кейта поделился ожиданиями от предстоящего матча между национальными командами России и Нигерии. Встреча пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники».

«Конечно, я посмотрю игру сборных России и Нигерии. Очень приятно, что организовали такой ​​важный товарищеский матч. Я лично люблю Россию и россиян. Надеюсь, мы увидим хорошую игру двух хороших команд.

Я не очень хорошо знаю игроков российской команды. Конечно, знаю Головина — ведь я тоже играл за «Монако», хотя и намного раньше его. Головин — очень хороший футболист. У России всегда были топовые и талантливые игроки. Не могу дождаться, чтобы посмотреть игру. Уверен, будет хороший матч», — сказал Кейта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.