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Серебряный призёр Олимпиады-2008 Кейта восхитился футбольным долголетием Артёма Дзюбы

Серебряный призёр Олимпиады-2008 Кейта восхитился футбольным долголетием Артёма Дзюбы
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Бывший полузащитник «Кубани», «Локомотива», «Алании» и сборной Нигерии, серебряный призёр Олимпиады-2008 Сани Кейта высказался о футбольном долголетии российского нападающего Артёма Дзюбы. Сейчас 36-летний форвард выступает за тольяттинский «Акрон».

«Честно говоря, я очень удивлён, что Артём до сих пор играет. Но приятно видеть его на вершине. Это значит, что он очень хорошо следит за собой. Молодец Дзюба!» — сказал Кейта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Нападающий присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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