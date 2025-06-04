Экс-игрок «Химок» Тихий: жаль клуб и его немногочисленных, но преданных болельщиков

Бывший центральный защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался о судьбе подмосковного клуба. Напомним, «Химки» не получили лицензию и в следующем сезоне не сыграют в РПЛ.

«Жаль «Химки», сотрудников клуба и футболистов. Команда напрямую оставалась в РПЛ и заслуживала права играть в следующем сезоне. Но в первую очередь жаль болельщиков. Пусть и не многочисленных, но, кто бы что ни говорил, там есть свои преданные фанаты. Их больше всего жаль в этой ситуации. Больше даже сказать нечего. «Химки» — хороший клуб, в этом году была хорошая команда. Жаль, что так всё произошло», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.