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Экс-игрок «Химок» Тихий: жаль клуб и его немногочисленных, но преданных болельщиков

Экс-игрок «Химок» Тихий: жаль клуб и его немногочисленных, но преданных болельщиков
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Бывший центральный защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался о судьбе подмосковного клуба. Напомним, «Химки» не получили лицензию и в следующем сезоне не сыграют в РПЛ.

«Жаль «Химки», сотрудников клуба и футболистов. Команда напрямую оставалась в РПЛ и заслуживала права играть в следующем сезоне. Но в первую очередь жаль болельщиков. Пусть и не многочисленных, но, кто бы что ни говорил, там есть свои преданные фанаты. Их больше всего жаль в этой ситуации. Больше даже сказать нечего. «Химки» — хороший клуб, в этом году была хорошая команда. Жаль, что так всё произошло», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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