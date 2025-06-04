«Все матерные». Матвей Сафонов — о русских словах, которым научил игроков «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, каким русским словам научил одноклубников. Сафонов перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года из «Краснодара». Вместе с парижанами вратарь выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов.

— Топ-3 любимых русских слова в раздевалке «ПСЖ», которым ты обучил…

— Все матерные, да. А, нет, ну ещё знают «привет». Давай, я скажу «омлет», потому что я всё время говорю плохие слова, а они слышат это как «омлет» (смеётся). И они его повторяют. У меня тренер вратарский говорит «омлет» постоянно. Ну и третье — «как дела» знают, — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.