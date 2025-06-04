Бывший игрок сборной Нигерии и «Локомотива» Кейта выразил желание поработать в России

Бывший полузащитник «Кубани», «Локомотива», «Алании» и сборной Нигерии Сани Кейта заявил о желании поработать тренером в России. Он готов занять пост тренера академии или ассистента главного тренера. При этом Кейта признался, что готов присоединиться к любому российскому клубу.

«Сейчас я занимаюсь тренерской работой. Надеюсь, я вернусь в Россию в качестве тренера академии или помощника тренера где-нибудь. Где именно? Я не против потренировать в любом российском клубе! Но посмотрим, что будет в ближайшем будущем», — сказал Сани Кейта в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.