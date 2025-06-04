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«Арсенал» объявил об уходе 20 игроков из клуба

«Арсенал» объявил об уходе 20 игроков из клуба
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«Арсенал» по итогам сезона-2024/2025 покинут 20 игроков. Об этом сообщается на официальном сайте «канониров». В списке перечислены игроки команд до 18 лет, до 21 года, а также обозначены исполнители из женской и основной мужской команд.

Клуб не продлил контракты с рядом игроков, среди таковых: Нейтан Бутлер-Ойедеджи, Рис Клермонт, Хайон Эдвардс, Джакай Баско-Фишер, Ромари Форд, Тея Голди, Джими Говер, Джек Генри-Фрэнсис, Лина Хуртиг, Аманда Илестедт, Жоржиньо, Макс Кучински, Салах Улад М'Ханд, Исмаил Улад М'Ханд, Нето, Брайан Оконкво, Элиан Кесада-Торн, Зак Шуайб, Рахим Стерлинг и Киран Тирни.

Контракты следующих игроков рассчитаны до 30 июня 2025 года: Клои Келли, Томас Парти и Михал Росяк. На данный момент клуб обсуждает с этими исполнителями перспективы продолжения сотрудничества, об итогах этих переговоров лондонцы сообщат позднее.

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