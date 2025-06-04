Сафонов — об успехах «ПСЖ»: забраться на вершину тяжело, но ещё тяжелее там остаться

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что успешный первый сезон в Париже не лишил его мотивации. В первый же год игры за парижан Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Суперкубка и Кубка Франции.

— Нет такого чувства, что первый сезон — все трофеи выиграны, игра пройдена?

— Нет, такого нет. Как минимум следующая задача — выиграть и уже сыграть в финале, правильно? Поэтому 100% результат не максимальный, есть к чему стремиться дальше, есть куча причин работать, можно находить мотивацию. И моё мнение всегда было, что, ну и как говорят тоже, что забраться на вершину как бы тяжело, но ещё тяжелее там остаться. Поэтому второй раз нужно выигрывать и к этому стремиться, — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.