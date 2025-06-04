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Интернет-портал Transfermarkt вдвое увеличил стоимость полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка

Интернет-портал Transfermarkt вдвое увеличил стоимость полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка
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Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату России. Новую оценку получил хавбек ЦСКА Матвей Кисляк. Цена полузащитника армейцев выросла ровно в два раза и теперь составляет € 8 млн.

Победителем Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. 19-летний Кисляк провёл за ЦСКА 32 встречи во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

Действующий контракт молодого футболиста с армейцами рассчитан до конца июня 2028 года.

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