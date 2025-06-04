Интернет-портал Transfermarkt вдвое увеличил стоимость полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату России. Новую оценку получил хавбек ЦСКА Матвей Кисляк. Цена полузащитника армейцев выросла ровно в два раза и теперь составляет € 8 млн.

Победителем Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. 19-летний Кисляк провёл за ЦСКА 32 встречи во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

Действующий контракт молодого футболиста с армейцами рассчитан до конца июня 2028 года.