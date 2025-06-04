«Он соответствует идеологии «Спартака». Александр Григорян — о Деяне Станковиче

Российский тренер Александр Григорян высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербский специалист возглавил красно-белых перед началом сезона-2024/2025.

«Что касается стиля, который он дал команде, то можно сказать, что спустя много‑много лет наконец‑таки мы увидели «Спартак», который был похож на «Спартак». Поэтому я говорю, что Станкович по своей стилистике — тот тренер, который соответствует идеологии «Спартака», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».