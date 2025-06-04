Дмитрий Тихий: о «Черноморце» мало говорят, хотя в этой огромной истории им обиднее всего

Бывший центральный защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался о ситуации, в которой оказался «Черноморец», не получивший лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 из-за проблем со стадионом.

«Мне сложно рассуждать, влияет ли эта ситуация со стыковыми матчами на имидж российского футбола. Есть люди, которые этим занимаются, есть исполком РФС и лига. Они всё это контролируют, принимают решение — это их дело.

В этой огромной истории больше всего жаль «Черноморец». Они попали в стыки, но их не допустили. Проделали большую работу, выполнили задачу, но клубу просто не позволили играть в стыках из-за регламента. Хотелось бы, чтобы команда выступала в Премьер-Лиге, — парни заслужили. О них сейчас говорят мало, хотя им обиднее всего», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.