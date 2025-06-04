Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тайрон Мингз продлил контракт с «Астон Виллой»

Тайрон Мингз продлил контракт с «Астон Виллой»
Комментарии

Защитник сборной Англии Тайрон Мингз подписал новое соглашение с «Астон Виллой». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Бирмингема.

Информация о сроках нового контракта игрока не обозначена. Футболист защищает цвета «вилланов» с 2019 года. По слухам, новый договор рассчитан до лета 2027 года, предыдущее соглашение действовало до лета 2026-го.

Трансферная стоимость Мингза оценивается в € 5 млн. Тайрон принял участие в 22 матчах прошедшего клубного сезона, отдав одну результативную передачу. Травмы помешали защитнику сыграть в большем количестве встреч.

По итогам сезона-2024/2025 «Астон Вилла» заняла шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, команда примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Материалы по теме
Видео
Сейв Эмилиано Мартинеса в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» признан лучшим в сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android