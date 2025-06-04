Тайрон Мингз продлил контракт с «Астон Виллой»

Защитник сборной Англии Тайрон Мингз подписал новое соглашение с «Астон Виллой». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Бирмингема.

Информация о сроках нового контракта игрока не обозначена. Футболист защищает цвета «вилланов» с 2019 года. По слухам, новый договор рассчитан до лета 2027 года, предыдущее соглашение действовало до лета 2026-го.

Трансферная стоимость Мингза оценивается в € 5 млн. Тайрон принял участие в 22 матчах прошедшего клубного сезона, отдав одну результативную передачу. Травмы помешали защитнику сыграть в большем количестве встреч.

По итогам сезона-2024/2025 «Астон Вилла» заняла шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, команда примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.