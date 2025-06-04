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Алексей Батраков попал в топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Алексей Батраков попал в топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt
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Известный статистический интернет-портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату России. Новую оценку получил полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков. Так, стоимость футболиста железнодорожников выросла на € 3 млн и теперь составляет € 12 млн. Таким образом, Батраков оказался в топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt.

Полный список 10 самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги выглядит следующим образом:

1. Эдуард Сперцян, «Краснодар» — € 25 млн.
2. Луис Энрике, «Зенит» — € 25 млн.
3. Вендел, «Зенит» — € 18 млн.
4. Константин Тюкавин, «Динамо» — € 16 млн.
5. Манфред Угальде, «Спартак» — € 15 млн.
6. Максим Глушенков, «Зенит» — € 14 млн.
7. Эсекьель Барко, «Спартак» — € 14 млн.
8. Алексей Батраков, «Локомотив» — € 12 млн.
9. Лусиано Гонду, «Зенит» — € 12 млн.
10. Бителло, «Динамо» — € 12 млн.

Победителем Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА.

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