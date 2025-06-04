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Мората: в «Милане» столкнулся с тем, чего ещё никогда не испытывал

Мората: в «Милане» столкнулся с тем, чего ещё никогда не испытывал
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Испанский нападающий «Галатасарая» Альваро Мората, права на которого принадлежат итальянскому «Милану», высказался на тему проблем, с которыми он столкнулся, перейдя в стан «россонери» из «Атлетико» в 2024 году.

«Всё было не так плохо, как могло показаться со стороны. Но ещё я столкнулся с тем, чего ещё никогда не испытывал в своей карьере, но это я оставлю при себе. Я перестал чувствовать себя в своей тарелке и решил уйти до того, как стану проблемой.

В наибольшей степени проявлялись трудности в общении. Я стараюсь уважительно ко всем относиться, но есть вещи, которые, как мне кажется, не являются правильными. Поэтому я ушёл, чтобы не создавать проблемы.

Неожиданные перемены, которые происходят изо дня в день, никогда не бывают простыми. Если ты начинаешь играть с определённой установкой, а затем она существенно меняется, то результат может получиться либо очень хорошим, либо нет. Возможно, для перехода на новый путь в начале сезона требовалось некоторое время. Это неправда, что, как пишут, я пожалел о своём решении — такого никогда не было.

Было честью носить футболку «Милана». Наши результаты в Серии А не были стабильны, но мы провели несколько отличных матчей. Мы выиграли на «Бернабеу», а против «Наполи» нам не хватило совсем немного. Мы хорошо выступили в дерби, но было принято решение изменить стратегию, и больше добавить нечего», — приводит слова Мораты La Gazzetta dello Sport.

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