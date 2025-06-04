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Матвей Кисляк признан лучшим футболистом ЦСКА в мае

Матвей Кисляк признан лучшим футболистом ЦСКА в мае
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признан лучшим футболистом команды в мае. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

В предыдущем месяце 19‑летний игрок принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и в одной встрече в Кубке России, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Кисляк стал лучшим в голосовании среди болельщиков, набрав 65% голосов, также 8 из 10 экспертов сделали выбор в пользу полузащитника.

Всего в прошедшем сезоне Кисляк сыграл за ЦСКА 33 встречи, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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