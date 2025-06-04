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«Спартак» объявил о продлении контракта с голкипером Александром Довбней

«Спартак» объявил о продлении контракта с голкипером Александром Довбней
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Вратарь московского «Спартака» Александр Довбня останется в клубе ещё на сезон. О продлении контракта с 38-летним голкипером официально сообщила пресс-служба столичной команды в телеграм-канале. Новое соглашение с вратарём рассчитано до лета 2026 года.

Александр Довбня присоединился к красно-белым перед стартом прошлого сезона в статусе свободного агента, став третьим вратарём команды после воспитанника Александра Максименко и приобретённого у ЦСКА Ильи Помазуна.

В сезоне-2024/2025 Довбня принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги. В 29-м туре чемпионата с «Крыльями Советов» (2:0) ветеран вышёл на замену и провёл на поле 19 минут.

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