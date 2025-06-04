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Мостовой: в матче со сборной Нигерии установим очередной рекорд, ещё на салют посмотрим

Мостовой: в матче со сборной Нигерии установим очередной рекорд, ещё на салют посмотрим
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Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о товарищеском матче между сборными России и Нигерии, который пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Игра назначена на пятницу, 6 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Неприезд основных футболистов сборной Нигерии ничего не значит. Какая разница, кого нам обыгрывать? (Смеётся.). Мы бьём все рекорды. Скорее всего, будет очередной разгром с нашей стороны. Уже третий год так играем: приехали, сыграли, пошумели, установили очередной рекорд и ещё на салют посмотрим», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Участие в матче с Россией не примут такие звёзды сборной Нигерии, как Виктор Осимхен из «Наполи» и Адемола Лукман из «Аталанты». Рекордная серия сборной России после разгрома Замбии (5:0) в марте текущего года насчитывает восемь побед с общим счётом 44:0.

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