«Интер» объявил о переходе полузащитника Сучича из загребского «Динамо»

«Интер» на своём официальном сайте объявил о переходе 21-летнего полузащитника Петара Сучича из загребского «Динамо». Детали личного трудового договора футболиста не разглашаются.

Сучич преимущественно выступает за позиции центрального опорного полузащитника. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 14 млн. В нынешнем сезоне Петар сыграл за загребское «Динамо» 32 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативные передачи. Также полузащитник заигран за сборную Хорватии (пять матчей, один гол).

Напомним, «Интер» по итогам прошедшего сезона занял второе место в чемпионате Италии.