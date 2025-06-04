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Германия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Нагельсман: мы умеем бороться, когда пропускаем первыми

Нагельсман: мы умеем бороться, когда пропускаем первыми
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман перед матчем полуфинала Лиги наций с национальной командой Португалии высказался об уроках, которые его коллектив извлёк из победы над Италией в 1/4 финала турнира (2:1, 3:3).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, мы всё ещё находимся на том этапе, когда условный выигрыш 4:0 был бы менее полезным для нашего развития, чем то, что мы получили (ничья 3:3 в ответном матче при общем счёте 5:4. — Прим. «Чемпионата»). Очень неплохо, когда нам напоминают, что нужно всегда быть начеку. Поэтому я думаю, что мы сделали больший шаг благодаря этому результату, чем если бы выиграли 3:0 или 4:0.

То, что мы смогли сделать камбэк в первом матче на выезде, показало: мы умеем бороться, когда пропускаем первыми. Во втором матче мы показали в первом тайме, насколько хороши можем быть. Но затем нам также напомнили, что даже при счете 3:0 матч ещё не закончен. В футболе бывают спады, которые не всегда можно объяснить логически, но в конце концов мы прошли дальше, и это главное», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

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