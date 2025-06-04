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Германия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тренер сборной Португалии: я здесь, чтобы видеть, как мои игроки берут трофеи

Тренер сборной Португалии: я здесь, чтобы видеть, как мои игроки берут трофеи
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед полуфинальным матчем Лиги наций с национальной командой Германии высказался о шансе выиграть свой первый титул со сборной.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я в футболе не ради титулов. Я здесь, чтобы создавать команды, которые будут побеждать, и видеть, как мои игроки берут трофеи. Я уже принимал участие в финальной стадии, поэтому знаю, что значение имеет каждая мелочь. Мы рады, что дошли до финального турнира и уже получили удовольствие от восьми сыгранных матчей.

Мы сильно выросли как команда. Считаю, что этот турнир хорошо способствует росту. Но я в футболе не ради того, чтобы тешить своё эго. Я в футболе для того, чтобы видеть, как мои ребята выигрывают трофеи. И я не хочу ничего больше, чем увидеть это со сборной Португалии», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Матч сборных Германии и Португалии состоится 4 июня, стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.

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