Начиная с игры Германия — Португалия, будут действовать новые правила при пенальти от УЕФА

Во всех матчах под эгидой УЕФА, начиная с 1/2 финала Лиги наций УЕФА между сборными Германии и Португалии, который пройдёт сегодня, 4 июня, будет действовать новое правило при пробитии пенальти. Об этом сообщает официальный сайт организации.

«УЕФА незамедлительно начнёт применять пояснение IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций. — Прим. «Чемпионата») к правилу 14, которое относится к случаям двойного касания мяча игроком, выполняющим пенальти. Таким образом, все матчи УЕФА, начиная с полуфинала Лиги наций между Германией и Португалией, теперь будут проводиться в соответствии с новой интерпретацией правила 14. ФИФА подтвердила, что так будет и с матчами европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Напомним, согласно новым рекомендациям, в случае двойного касания мяча бьющим при исполнении пенальти: