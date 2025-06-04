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Германия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Начиная с игры Германия — Португалия, будут действовать новые правила при пенальти от УЕФА

Начиная с игры Германия — Португалия, будут действовать новые правила при пенальти от УЕФА
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Во всех матчах под эгидой УЕФА, начиная с 1/2 финала Лиги наций УЕФА между сборными Германии и Португалии, который пройдёт сегодня, 4 июня, будет действовать новое правило при пробитии пенальти. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«УЕФА незамедлительно начнёт применять пояснение IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций. — Прим. «Чемпионата») к правилу 14, которое относится к случаям двойного касания мяча игроком, выполняющим пенальти. Таким образом, все матчи УЕФА, начиная с полуфинала Лиги наций между Германией и Португалией, теперь будут проводиться в соответствии с новой интерпретацией правила 14. ФИФА подтвердила, что так будет и с матчами европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Напомним, согласно новым рекомендациям, в случае двойного касания мяча бьющим при исполнении пенальти:

  • реализованный пенальти повторяется;
  • при нереализованном пенальти назначается свободный удар;
  • в серии пенальти удар записывается как нереализованный.
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