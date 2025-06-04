Алисон Бекер объяснил, за счёт чего «Ливерпуль» добился чемпионства в АПЛ

Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер оценил прошедший сезон для команды и объяснил, за счёт чего клуб добился чемпионства в АПЛ по итогам сезона-2024/2025.

«Мы начали этот сезон скромно, понимая, что нам предстоит огромная задача — попытаться сделать что-то особенное с новым тренером в его первый сезон. Но с большим желанием и страстью мы сделали то, что должны были, показав фантастический футбол и добившись чего-то великого.

С приходом Слота стиль игры не сильно изменился. Арне достаточно умён, чтобы видеть, что в прошлом мы добивались успеха с Юргеном [Клопом]. Ему удалось сделать это так хорошо, взяв лучшее от каждого из нас и даже улучшив игроков, которые и так находились на высоком уровне.

Это именно то, что нам было нужно в то время, и я думаю, что это отчасти помогло нам добиться успеха в этом сезоне. Победа в Премьер-лиге — это большое достижение, мы очень этому рады. Нелегко сделать это в первый сезон после смены тренера. Это огромное достижение для этой команды», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».