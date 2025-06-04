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Германия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тренер сборной Португалии: немцы будут фаворитами в матче с нами, поскольку играют дома

Тренер сборной Португалии: немцы будут фаворитами в матче с нами, поскольку играют дома
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед полуфинальным матчем Лиги наций с национальной командой Германии оценил соперника своего коллектива.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уважаем сборную Германии. Немцы играют дома, это хозяева. Но если ты хочешь добиться чего-то особенного, а Португалия уже выигрывала Лигу наций (в сезоне-2018/2019. — Прим. «Чемпионата»), то встреча с командой, которая будет фаворитом, необходима. А немцы будут фаворитами, поскольку играют дома, перед своими болельщиками. Мы хотим быть на этом уровне и постараемся получить удовольствие от предстоящего полуфинала», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Матч сборных Германии и Португалии состоится 4 июня, стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.

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