«Факел» объявил о продлении контракта с генеральным директором Романом Асхабадзе

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе продлил контракт с воронежским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды в официальном телеграм-канале. Напомним, специалист работает в клубе с июня 2019 года.

«Работаем дальше на благо нашего клуба», — говорится в сообщении клубной пресс-службы в телеграм-канале «Факела».

По итогам сезона-2024/2025 «Факел» занял последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Мелбет Первую лигу. В активе команды 18 набранных очков в 30 турах. Ранее «Факел» сообщил об уходе из клуба ряда игроков после вылета из РПЛ, включая капитана команды Ираклия Квеквескири.