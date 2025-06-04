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Тихий: РФС правильно выбрал путь голосования — спортивный принцип соблюсти сложно

Тихий: РФС правильно выбрал путь голосования — спортивный принцип соблюсти сложно
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Бывший центральный защитник «Химок» Дмитрий Тихий поделился мнением о выборе участника следующего сезона РПЛ. Напомним, подмосковный клуб не получил лицензию и в следующем сезоне не сыграет в высшем дивизионе чемпионата России.

«Все клубы, которые участвуют в голосовании, проиграли свои стыковые матчи или должны вылетать из РПЛ напрямую. Мы говорим об «Урале», «Пари НН», «Оренбурге» и «Факеле». Поэтому здесь сложно соблюсти какой-то спортивный принцип. Наверное, РФС правильно выбрал путь голосования. Большинство отдало голос команде Премьер-Лиги — «Пари НН». Они набрали больше очков — это да. Но, кроме голосования, я не вижу других вариантов. Можно было оставить 15 клубов, но для лиги это не выгодно», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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