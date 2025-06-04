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22:00 Мск
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Роберто Мартинес: в противостоянии Португалии и Дании многое решили болельщики

Роберто Мартинес: в противостоянии Португалии и Дании многое решили болельщики
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед полуфинальным матчем Лиги наций с национальной командой Германии поделился мнением о факторах, которые помогли его коллективу переиграть Данию на предыдущей стадии турнира (0:1, 5:2).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом противостоянии сошлись две команды, которые любят атаковать и рисковать. Многое решили болельщики. Датские фанаты здорово помогли своей команде в домашней игре. Наши болельщики оказали нам невероятную поддержку в ответной встрече, и я считаю, что мы заслужили победу.

Мы не лучшим образом сыграли в Дании, но проявили стойкость и смогли не пропустить больше одного мяча. В ответной игре мы пропустили дважды — с углового и после небольшой ошибки. Но в целом мы были лучше», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Матч сборных Германии и Португалии состоится 4 июня, стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.

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