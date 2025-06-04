Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Сосницкий покинул пост главного тренера «Кубани»

Андрей Сосницкий покинул пост главного тренера «Кубани»
Комментарии

Главный тренер «Кубани» Андрей Сосницкий покинул команду по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Андрей Алексеевич был во главе команды 13 матчей, в которых «Кубань» одержала четыре победы, два раза сыграла вничью и ещё в семи встречах уступила. Профессиональный футбольный клуб «Кубань» благодарит Андрея Сосницкого за проделанную работу и желает ему успехов в карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что к двум оставшимся матчам второго этапа Второй лиги дивизиона «А» сезона-2024/2025 команду будет готовить Андрей Ещенко в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Материалы по теме
Юрист «Кубани» помог задыхавшемуся болельщику перед матчем с «Волгарём»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android