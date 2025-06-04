Андрей Сосницкий покинул пост главного тренера «Кубани»

Главный тренер «Кубани» Андрей Сосницкий покинул команду по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Андрей Алексеевич был во главе команды 13 матчей, в которых «Кубань» одержала четыре победы, два раза сыграла вничью и ещё в семи встречах уступила. Профессиональный футбольный клуб «Кубань» благодарит Андрея Сосницкого за проделанную работу и желает ему успехов в карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что к двум оставшимся матчам второго этапа Второй лиги дивизиона «А» сезона-2024/2025 команду будет готовить Андрей Ещенко в качестве исполняющего обязанности главного тренера.