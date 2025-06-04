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Александр Мостовой предложил кинуть жребий для определения 16-й команды в РПЛ

Александр Мостовой предложил кинуть жребий для определения 16-й команды в РПЛ
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Бывший советский и российский футболист, выступавший за московский «Спартак», Александр Мостовой предложил свой способ определения 16-го участника следующего сезона РПЛ. Напомним, «Химки» не получили лицензию и в следующем сезоне не сыграют в высшем дивизионе чемпионата России.

«В случае с 16-й командой в РПЛ единого решения никогда не будет. Всё равно это будут решать два-три человека. Такое недопустимо и такого нигде нет, но у нас это происходит. Можно тогда жребий кинуть из трёх-четырёх команд (смеётся). По крайней мере, тогда никто не будет ругаться.

По спортивному принципу должны вылетать те, кто проиграл. Если «Пари НН» проиграл «Сочи», должен вылететь, особенно после второго стыкового матча. Это был полный ужас. Я, к сожалению, его видел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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