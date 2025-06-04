Голкипер Владислав Тороп прокомментировал подписание нового контракта с ЦСКА

21-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о подписании нового контракта с московским клубом. Сегодня, 4 июня, армейцы объявили о продлении соглашения с воспитанником до лета 2030 года.

— Несколько минут назад ты подписал новый контракт с ПФК ЦСКА. Что сейчас чувствуешь?

— Испытываю самые тёплые эмоции. Хочется поблагодарить руководство ПФК ЦСКА, тренерский штаб и всех причастных, кто позволяет мне прогрессировать в футболе и оставаться в клубе как можно дольше, — приводит слова Торопа официальный сайт ЦСКА.

В минувшем сезоне Владислав Тороп провёл 13 матчей за ЦСКА, из которых два — в Российской Премьер-Лиге. Голкипер пропустил пять мячей, а в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.