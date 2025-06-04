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В «Торпедо» опубликовали информацию о работе в летнее межсезонье

В «Торпедо» опубликовали информацию о работе в летнее межсезонье
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Московское «Торпедо» поделилось информацией о предстоящей работе команды в рамках ближайшего летнего межсезонья. Эти сведения опубликованы на официальном сайте чёрно-белых.

11 июня команда пройдёт углублённое медицинское обследование. Тренировочные сборы состоятся в «Лужниках» с 12 по 29 июня и с 1 по 14 июля. Помимо этого, автозаводцы в рамках подготовки к следующему сезону примут участие в пяти товарищеских матчах, соперники московского коллектива будут объявлены позднее.

По итогам сезона-2024/2025 московское «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги и напрямую вышло в РПЛ.

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