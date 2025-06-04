Ли Карсли продлил контракт с Федерацией футбола Англии

Главный тренер молодёжной сборной Англии Ли Карсли подписал новый договор с Федерацией футбола Англии (FA) и продолжит работать с командой. Об этом сообщает пресс-служба FA в социальной сети X.

Согласно источнику, договор специалиста с FA рассчитан до конца молодёжного чемпионата Европы — 2027. На протяжении своей тренерской карьеры Карсли тренировал молодёжные команды ряда английских клубов. С 2018 по 2020 год Ли работал в качестве ассистента со сборной Англии U21, после этого был период в команде U20, а затем возвращение к U21. В 2024 году Карсли также успел поработать в роли временного тренера взрослой сборной Англии.

Молодёжный ЧЕ-2025 пройдёт с 11 по 28 июня в Словакии. Англичане в группе B сыграют с Чехией, Германией и Словенией.