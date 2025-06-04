Рейндерс переходит из «Милана» в «Манчестер Сити» за € 70 млн, условия утверждены — Романо

Центральный полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Тейани Рейндерс в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в X, клубы договорились о трансфере футболиста за € 70 млн.

По данным источника, устное соглашение между всеми сторонами уже достигнуто. Осталось предпринять формальные шаги для завершения и оформления сделки. Сообщается, что детали контракта с самим Рейндерсом были согласованы ещё несколько дней назад.

В минувшем сезоне Тейани Рейндерс принял участие в 54 матчах в составе «Милана». На счету игрока 15 забитых мячей и пять результативных передач.