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Тороп высказался о возможном повторении пути Акинфеева в ЦСКА после продления контракта

Тороп высказался о возможном повторении пути Акинфеева в ЦСКА после продления контракта
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21-летний голкипер ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос об основном голкипере армейцев Игоре Акинфееве после подписания с клубом нового контракта до лета 2030 года.

— Для тебя это третий контракт с ПФК ЦСКА. У Игоря Акинфеева, по словам Романа Бабаева, их было семь-восемь. Планируешь обогнать капитана по этому показателю?
— Можно хоть каждый год подписывать! (Смеётся.) На самом деле, буду счастлив быть с ПФК ЦСКА настолько долго, насколько это возможно. Я здесь с восьми лет, мне очень импонирует философия клуба, наши болельщики, стадион и всё, связанное с ПФК ЦСКА. Поэтому я невероятно счастлив! Буду стремиться выкладываться и отдавать всего себя за наш клуб каждый день, — приводит слова Торопа официальный сайт ЦСКА.

В минувшем сезоне Владислав Тороп провёл 13 матчей за ЦСКА, из которых два — в Российской Премьер-Лиге. Голкипер пропустил пять мячей, а в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. 39-летний Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года и остаётся основным вратарём клуба.

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