«Факел» объявил о переходе защитника Юрия Журавлёва

Пресс-служба «Факела» в телеграм-канале объявила о переходе защитника Юрия Журавлёва. 28-летний футболист перешёл в воронежский клуб на правах свободного агента и заключил долгосрочный контракт.

В минувшем сезоне Журавлёв провёл 31 матч за «СКА-Хабаровск» в Мелбет Первой лиге, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Ранее футболист выступал за «Химки», «Ахмат», московское «Торпедо», «Уфу» и «Волгарь».

По итогам сезона-2024/2025 «Факел» занял последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Первую лигу. В активе команды 18 набранных очков в 30 турах.