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Ибраима Конате: Килиан Мбаппе не играет в одиночку, ему нужна его команда

Ибраима Конате: Килиан Мбаппе не играет в одиночку, ему нужна его команда
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Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате оценил сезон своего товарища по национальной команде, нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

«Он сделал это, он выиграл «Золотую бутсу»! Он находился под таким давлением со стороны СМИ. Но его сезон был исключительным. Он не выиграл ни одного крупного трофея, но Килиан Мбаппе не играет в одиночку, ему нужна его команда», — приводит слова Конате RMC Sport.

Напомним, Мбаппе стал первым французом, выигравшим «Золотую бутсу» со времён Тьерри Анри в сезоне-2004/2005, и первым игроком «Реала» со времён Криштиану Роналду в сезоне-2014/2015.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Мбаппе провёл за «Реал» 34 матча, в которых отметился 31 забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 170 млн.

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