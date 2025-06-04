Стерлинг не будет играть за «Челси» на клубном чемпионате мира — talkSPORT

Английский крайний нападающий «Челси» Рахим Стерлинг с высокой долей вероятности покинет свою нынешнюю команду ближайшим летом и не сыграет за неё на клубном чемпионате мира. Об этом сообщает talkSPORT.

Согласно источнику, лондонцы намерены расстаться с рядом исполнителей: Акселем Дисаси, Бенджамином Чилуэллом, Армандо Бройей и Алфи Гилкристом. Отмечается, что слухи о желании «синих» продать Нони Мадуэке вряд ли оправдаются, поскольку главный тренер команды Энцо Мареска ценит его игровые качества.

Что касается вратарской позиции, то «Челси» рассчитывает летом выбрать основного вратаря среди Роберта Санчеса, Джордже Петровича, Филипа Йоргенсена и Майка Пендерса. Мик Меньян из «Милана» находится при этом в списке интересов лондонцев.

На позицию левого вингера «синие» намерены подписать Джейми Байно-Гиттенса («Боруссия» Дортмунд), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») или Нико Уильямса («Атлетик»).