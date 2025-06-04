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«Провокационный вопрос! Не буду на него отвечать». Тороп — о будущем в ЦСКА

«Провокационный вопрос! Не буду на него отвечать». Тороп — о будущем в ЦСКА
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Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп, подписавший с клубом новый контракт до лета 2030 года, ушёл от ответа на вопрос о капитанской повязке в московском клубе.

— Видишь ли себя в будущем капитаном ПФК ЦСКА?
— Очень провокационный вопрос! Не буду на него отвечать. (Улыбается.) Честно, не думал об этом. Время покажет, — приводит слова Торопа официальный сайт ЦСКА.

В минувшем сезоне Владислав Тороп провёл 13 матчей за ЦСКА, из которых два — в Российской Премьер-Лиге. Голкипер пропустил пять мячей, а в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. 39-летний капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года и остаётся основным вратарём клуба.

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